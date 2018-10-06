В 1 сезоне сериала «Катькино поле» Катя Снегирева получила красный диплом одного из лучших медицинских вузов Москвы. Казалось бы, девушку ждет блистательная карьера в престижной клинике. Но конфликт с отцом – светилом медицины – заставляет героиню сбежать. Она отправляется в деревню и устраивается на работу в местную амбулаторию под названием «Катькино поле». Здесь царят свои законы, и пришлому молодому доктору никто из местных не рад. Заведующий Максим Осокин глубоко оскорблен тем, что его начальницей будет молодая девушка без опыта работы. Екатерина сталкивается с необходимостью буквально «выживать» в непривычных условиях.