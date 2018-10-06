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Катькино поле 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Катькино поле
Киноафиша Сериалы Катькино поле Сезоны Сезон 1

Катькино поле 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Катькино поле»

В 1 сезоне сериала «Катькино поле» Катя Снегирева получила красный диплом одного из лучших медицинских вузов Москвы. Казалось бы, девушку ждет блистательная карьера в престижной клинике. Но конфликт с отцом – светилом медицины – заставляет героиню сбежать. Она отправляется в деревню и устраивается на работу в местную амбулаторию под названием «Катькино поле». Здесь царят свои законы, и пришлому молодому доктору никто из местных не рад. Заведующий Максим Осокин глубоко оскорблен тем, что его начальницей будет молодая девушка без опыта работы. Екатерина сталкивается с необходимостью буквально «выживать» в непривычных условиях.

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Список серий 1-го сезона сериала «Катькино поле» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2018
График выхода всех сериалов
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