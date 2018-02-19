Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Команда Б 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Команда Б
Киноафиша Сериалы Команда Б Сезоны Сезон 1

Команда Б 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Команда Б»

В 1 сезоне сериала «Команда Б» племянник генерала Брусницына оказался в затруднительной ситуации. Он может надолго сесть в тюрьму. Чтобы помочь незадачливому племяннику, дядюшка поручает ему руководить командой простых парней, которые прошли отбор в космонавты. Их отправляют в экспедицию на Луну. Генерал уверен, что из этого эксперимента ничего не выйдет, а группа неудачников никуда в итоге не полетит. Но экстремальный пилот Миша, ученый Светлана, бойкая Александра, накачанный плейбой Егор и врач Станислав твердо намерены победить своих конкурентов из команды «А» и отправиться бороздить просторы Вселенной.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Команда Б» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
19 февраля 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
19 февраля 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
20 февраля 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
26 февраля 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
27 февраля 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
28 февраля 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
1 марта 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 марта 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
6 марта 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 марта 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
12 марта 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
12 марта 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
13 марта 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
13 марта 2018
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
14 марта 2018
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
14 марта 2018
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
15 марта 2018
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
15 марта 2018
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше