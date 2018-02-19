В 1 сезоне сериала «Команда Б» племянник генерала Брусницына оказался в затруднительной ситуации. Он может надолго сесть в тюрьму. Чтобы помочь незадачливому племяннику, дядюшка поручает ему руководить командой простых парней, которые прошли отбор в космонавты. Их отправляют в экспедицию на Луну. Генерал уверен, что из этого эксперимента ничего не выйдет, а группа неудачников никуда в итоге не полетит. Но экстремальный пилот Миша, ученый Светлана, бойкая Александра, накачанный плейбой Егор и врач Станислав твердо намерены победить своих конкурентов из команды «А» и отправиться бороздить просторы Вселенной.