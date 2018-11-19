В 1 сезоне сериала «Кто ты?» психотерапевт Инга Штефан еще недавно считала себя счастливой женщиной. Она успешно занимается любимым делом и готовится стать женой любимого человека. Однако внезапно в жизни героини начинается черная полоса. После того, как несколько клиентов Инги скончались, внезапно пропал без вести ее жених. Спустя некоторое время Штефан звонит один из пациентов по имени Виктор Семашко. Сначала он отменил прием, но потом попросил психотерапевта приехать к нему. Инга заходит в подозрительно тихую квартиру и понимает, что мужчины уже нет в живых. Он упал с балкона. Спустя год после этих событий Штефан идет служить в полицию.