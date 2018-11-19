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Кто ты? 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кто ты?
Киноафиша Сериалы Кто ты? Сезоны Сезон 1

Кто ты? 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто ты?»

В 1 сезоне сериала «Кто ты?» психотерапевт Инга Штефан еще недавно считала себя счастливой женщиной. Она успешно занимается любимым делом и готовится стать женой любимого человека. Однако внезапно в жизни героини начинается черная полоса. После того, как несколько клиентов Инги скончались, внезапно пропал без вести ее жених. Спустя некоторое время Штефан звонит один из пациентов по имени Виктор Семашко. Сначала он отменил прием, но потом попросил психотерапевта приехать к нему. Инга заходит в подозрительно тихую квартиру и понимает, что мужчины уже нет в живых. Он упал с балкона. Спустя год после этих событий Штефан идет служить в полицию.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кто ты?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
21 ноября 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
26 ноября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 ноября 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
27 ноября 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
27 ноября 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
28 ноября 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
28 ноября 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
29 ноября 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
29 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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