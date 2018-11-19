В 1 сезоне сериала «Мама» Вера Субботина решила в корне изменить свою жизнь. Оставив прежнее место службы в Москве, она устроилась на работу в петербургский лицей преподавателем русского языка и литературы. С порога Веру увлекла атмосфера учебного заведения. Она пытается найти общий язык с коллективом, заслужить авторитет у школьников и понравиться начальству. Но ошибки, связанные с ее прошлым, внезапно дают о себе знать в самый неподходящий момент. Вере предстоит сделать непростой выбор – справиться со своими истинными чувствами или остаться с человеком, который готов ради нее на все.