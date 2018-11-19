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Мама 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мама
Киноафиша Сериалы Мама Сезоны Сезон 1

Мама 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мама»

В 1 сезоне сериала «Мама» Вера Субботина решила в корне изменить свою жизнь. Оставив прежнее место службы в Москве, она устроилась на работу в петербургский лицей преподавателем русского языка и литературы. С порога Веру увлекла атмосфера учебного заведения. Она пытается найти общий язык с коллективом, заслужить авторитет у школьников и понравиться начальству. Но ошибки, связанные с ее прошлым, внезапно дают о себе знать в самый неподходящий момент. Вере предстоит сделать непростой выбор – справиться со своими истинными чувствами или остаться с человеком, который готов ради нее на все.

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Список серий 1-го сезона сериала «Мама» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
21 ноября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 ноября 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 ноября 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
22 ноября 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
22 ноября 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
22 ноября 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
22 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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