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Аврора 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Аврора
Киноафиша Сериалы Аврора Сезоны Сезон 1

Аврора 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аврора»

В 1 сезоне сериала «Аврора» Александра Зорина стала звездой всероссийского масштаба в возрасте десяти лет. Девочка получила главную роль в культовой киноленте «Аврора». Каждому телезрителю в стране было знакомо имя юной звезды. Однако спустя пятнадцать лет о Саше уже мало кто помнил. Девушке так и не удалось найти свое место в современном кинематографе. Теперь она работает в центре оказания помощи людям, которые хотят совершить суицид. Саша пристрастилась к алкоголю. После того как девушка несколько дней отмечает свой 25-й день рождения, она внезапно приходит в себя и понимает, что из ее памяти стерлись все события последнего месяца.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Аврора» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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