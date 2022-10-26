В 1 сезоне сериала «Аврора» Александра Зорина стала звездой всероссийского масштаба в возрасте десяти лет. Девочка получила главную роль в культовой киноленте «Аврора». Каждому телезрителю в стране было знакомо имя юной звезды. Однако спустя пятнадцать лет о Саше уже мало кто помнил. Девушке так и не удалось найти свое место в современном кинематографе. Теперь она работает в центре оказания помощи людям, которые хотят совершить суицид. Саша пристрастилась к алкоголю. После того как девушка несколько дней отмечает свой 25-й день рождения, она внезапно приходит в себя и понимает, что из ее памяти стерлись все события последнего месяца.