В 1 сезоне сериала «От ненависти до любви» молодая и успешная женщина Наталья Орлова готовится к долгожданной свадьбе. Ее жизнь – полная чаша, она владеет прибыльным бизнесом, а с будущим мужем не расстается со школьной скамьи. Мужчина души в ней не чает и готов исполнить любое желание невесты. Но незадолго до бракосочетания судьба Наташи переворачивается с ног на голову. Она встречает другого мужчину. Вскоре становится ясно, что это не невинный флирт, а настоящее, бурное, насыщенное чувство. Но как сделать правильный выбор между внезапной страстью и проверенными годами отношениями?