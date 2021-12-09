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Магистраль 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Магистраль
Киноафиша Сериалы Магистраль Сезоны Сезон 1

Магистраль 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Магистраль»

В 1 сезоне сериала «Магистраль» майор Олег Громов отправляется в небольшой город на берегу Волги, чтобы навестить своего любимого наставника Саныча. Но тот загадочным образом погибает прямо у него на глазах. Выполняя последнюю просьбу старика, Громов соглашается возглавить особый отряд службы транспортной безопасности. В его ведении оказывается тысячекилометровый участок железной дороги с важным транспортным узлом, на котором происходят странные криминальные события. Командир собирает команду спецназовцев, чтобы остановить террористов и расследовать убийство Саныча.

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Список серий 1-го сезона сериала «Магистраль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Последнее предупреждение I
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2021
Последнее предупреждение II
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2021
Восточный курьер I
Сезон 1 Серия 3
9 декабря 2021
Восточный курьер II
Сезон 1 Серия 4
9 декабря 2021
Без свидетелей I
Сезон 1 Серия 5
10 декабря 2021
Без свидетелей II
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2021
Дела давно минувших дней I
Сезон 1 Серия 7
10 декабря 2021
Дела давно минувших дней II
Сезон 1 Серия 8
10 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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