В 1 сезоне сериала «Магистраль» майор Олег Громов отправляется в небольшой город на берегу Волги, чтобы навестить своего любимого наставника Саныча. Но тот загадочным образом погибает прямо у него на глазах. Выполняя последнюю просьбу старика, Громов соглашается возглавить особый отряд службы транспортной безопасности. В его ведении оказывается тысячекилометровый участок железной дороги с важным транспортным узлом, на котором происходят странные криминальные события. Командир собирает команду спецназовцев, чтобы остановить террористов и расследовать убийство Саныча.