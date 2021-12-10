Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сейчас 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сейчас
Киноафиша Сериалы Сейчас Сезоны Сезон 1

The Now
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 14
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сейчас»

В 1 сезоне сериала «Сейчас» в центре событий оказывается мужчина по имени Эд Пул. Он долгое время посещал психотерапевта, однако тот оказался бессилен. Эд планировал совершить суицид. Но в тот же день, когда герой принял роковое решение, мать сообщила ему, что его родной брат тоже покончил жизнь самоубийством. Некоторое время назад то же самое совершил их отец. Эд понимает, что если он умрет, мать останется совсем одна. Он не готов подвергнуть ее такой участи. Теперь мужчине заново придется учиться жить. Но перед этим он твердо намерен выяснить, что толкнуло его отца с братом свести счеты с жизнью.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Сейчас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Звонок от… мамы Call From…Mother
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2021
Не затыкай свою мать Don't Shush Your Mother
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2021
Вас не мучает тревога? Does the Suspense Not Ever Get to You?
Сезон 1 Серия 3
10 декабря 2021
Увидимся в десять, Эд-О See You at Ten, Ed-O
Сезон 1 Серия 4
10 декабря 2021
Возьми его кусочек Take a Piece of Him
Сезон 1 Серия 5
10 декабря 2021
Ни прошлого, ни будущего, только текущий момент No Past, No Future, Just the Current Moment
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2021
Почему этот лед так дурно пахнет? Why Does This Ice Stink?
Сезон 1 Серия 7
10 декабря 2021
Хорошие новости: ты не умер Good News, You're Not Dead
Сезон 1 Серия 8
10 декабря 2021
Немного сумасшедший... но хороший сумасшедший A Little Crazy... But Good Crazy
Сезон 1 Серия 9
10 декабря 2021
Мы должны выпить We Gotta Drink Bud
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 2021
Делиться - это означает заботиться Sharing Is Caring
Сезон 1 Серия 11
10 декабря 2021
Это лишь царапина It Was Just a Nick
Сезон 1 Серия 12
10 декабря 2021
Достигнувший дна Bottomings
Сезон 1 Серия 13
10 декабря 2021
Не сейчас Not Now
Сезон 1 Серия 14
10 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше