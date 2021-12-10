В 1 сезоне сериала «Сейчас» в центре событий оказывается мужчина по имени Эд Пул. Он долгое время посещал психотерапевта, однако тот оказался бессилен. Эд планировал совершить суицид. Но в тот же день, когда герой принял роковое решение, мать сообщила ему, что его родной брат тоже покончил жизнь самоубийством. Некоторое время назад то же самое совершил их отец. Эд понимает, что если он умрет, мать останется совсем одна. Он не готов подвергнуть ее такой участи. Теперь мужчине заново придется учиться жить. Но перед этим он твердо намерен выяснить, что толкнуло его отца с братом свести счеты с жизнью.