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Огненный укус 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Огненный укус
Киноафиша Сериалы Огненный укус Сезоны Сезон 1

Firebite
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Огненный укус»

В 1 сезоне сериала «Огненный укус» события разворачиваются в Южной Австралии. Издавна маленький шахтерский город в этих краях был обителью беспощадных вампиров. В 1788 году британские корабли привезли на материк чудовищ, чтобы избавиться от местных жителей и расчистить территорию для поселенцев. Но минуло несколько веков – и эти места по-прежнему безлюдны, а в шахтах все еще скрываются монстры, которые боятся солнечного света. Они так изголодались, что готовятся вырваться на волю. Тайсон и Шаника – двое охотников на вампиров – должны одолеть их. Друзьям предстоит непростой бой.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий сериала Огненный укус График выхода всех сериалов
Сезон 1
Борьба с вредителями Pest Control
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2021
Последний охотник за кровью The Last Bloodhunter
Сезон 1 Серия 2
23 декабря 2021
Мы не спустимся вниз We Don't Go Down
Сезон 1 Серия 3
30 декабря 2021
Вампирская мифология - отстой Vampire Mythology Bulls**t
Сезон 1 Серия 4
6 января 2022
Я хочу вернуться домой I Wanna Go Home
Сезон 1 Серия 5
13 января 2022
Король-бастард The Bastard King
Сезон 1 Серия 6
20 января 2022
Жизнь героя Hero's Life
Сезон 1 Серия 7
27 января 2022
Восстание падших The Rise Of The Fallen
Сезон 1 Серия 8
3 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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