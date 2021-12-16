В 1 сезоне сериала «Огненный укус» события разворачиваются в Южной Австралии. Издавна маленький шахтерский город в этих краях был обителью беспощадных вампиров. В 1788 году британские корабли привезли на материк чудовищ, чтобы избавиться от местных жителей и расчистить территорию для поселенцев. Но минуло несколько веков – и эти места по-прежнему безлюдны, а в шахтах все еще скрываются монстры, которые боятся солнечного света. Они так изголодались, что готовятся вырваться на волю. Тайсон и Шаника – двое охотников на вампиров – должны одолеть их. Друзьям предстоит непростой бой.