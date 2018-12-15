В 1 сезоне сериала «Ныряльщица за жемчугом» детективы-любители Надежда Митрофанова и Дмитрий Полуянов начинают жить вместе, как официальная пара. Они въезжают в новую квартиру, и по ходу знакомятся с молодой и прекрасной соседкой Елизаветой. Девушка работает моделью и сразу вызывает симпатию Димы и ревность Нади. Отношения влюбленных подвергаются первому испытанию. Но все перипетии отступают на второй план, когда Лиза сообщает детективам об убийстве в своей фотостудии. Во время съемок одна из моделей хвалится дорогим кольцом, после чего ее обнаруживают мертвой в туалете. Причем злополучного колечка на ней уже нет.