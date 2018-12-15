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Ныряльщица за жемчугом 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ныряльщица за жемчугом
Киноафиша Сериалы Ныряльщица за жемчугом Сезоны Сезон 1

Ныряльщица за жемчугом 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ныряльщица за жемчугом»

В 1 сезоне сериала «Ныряльщица за жемчугом» детективы-любители Надежда Митрофанова и Дмитрий Полуянов начинают жить вместе, как официальная пара. Они въезжают в новую квартиру, и по ходу знакомятся с молодой и прекрасной соседкой Елизаветой. Девушка работает моделью и сразу вызывает симпатию Димы и ревность Нади. Отношения влюбленных подвергаются первому испытанию. Но все перипетии отступают на второй план, когда Лиза сообщает детективам об убийстве в своей фотостудии. Во время съемок одна из моделей хвалится дорогим кольцом, после чего ее обнаруживают мертвой в туалете. Причем злополучного колечка на ней уже нет.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ныряльщица за жемчугом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 декабря 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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