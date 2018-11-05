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Зинка-москвичка 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зинка-москвичка
Киноафиша Сериалы Зинка-москвичка Сезоны Сезон 1

Зинка-москвичка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Зинка-москвичка»

В 1 сезоне сериала «Зинка-москвичка» обычная сибирская девушка Зинаида выходит замуж и рожает ребенка. Но ее избранник вскоре погибает в глухих таежных лесах и оставляет ее одну с малышом. Зина едва сводит концы с концами и самостоятельно держит ферму в родной деревне. Соседи за глаза пренебрежительно называют ее «Москвичкой», так как отцом девушки якобы был известный столичный ученый. В придачу ко всему, в деревне случается пожар, после которого Зина остается без дома. Но выясняется, что богатый отец-ученый действительно существовал и оставил девушке в наследство квартиру в Москве.

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Список серий 1-го сезона сериала «Зинка-москвичка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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