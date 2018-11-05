В 1 сезоне сериала «Зинка-москвичка» обычная сибирская девушка Зинаида выходит замуж и рожает ребенка. Но ее избранник вскоре погибает в глухих таежных лесах и оставляет ее одну с малышом. Зина едва сводит концы с концами и самостоятельно держит ферму в родной деревне. Соседи за глаза пренебрежительно называют ее «Москвичкой», так как отцом девушки якобы был известный столичный ученый. В придачу ко всему, в деревне случается пожар, после которого Зина остается без дома. Но выясняется, что богатый отец-ученый действительно существовал и оставил девушке в наследство квартиру в Москве.