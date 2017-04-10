В 1 сезоне сериала «Завещание принцессы» действие разворачивается в маленькой вымышленной стране Сент-Люмьер. Это утопическое государство, граничащее с современной Францией, сумевшее воплотить на своей земле мечты человечества об истинном равенстве и справедливости. Вот только другие государства не особенно рады успеху своих соседей. Франция собирается поглотить маленькую страну, если король Анри не успеет в срок рассчитаться со своими долгами. Монарх решает женить своего наследника Феликса на дочке крупного американского магната. Но выясняется, что у миллиардера есть свои планы на этот счет.