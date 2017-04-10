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Завещание принцессы 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Завещание принцессы
Киноафиша Сериалы Завещание принцессы Сезоны Сезон 1

Завещание принцессы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Завещание принцессы»

В 1 сезоне сериала «Завещание принцессы» действие разворачивается в маленькой вымышленной стране Сент-Люмьер. Это утопическое государство, граничащее с современной Францией, сумевшее воплотить на своей земле мечты человечества об истинном равенстве и справедливости. Вот только другие государства не особенно рады успеху своих соседей. Франция собирается поглотить маленькую страну, если король Анри не успеет в срок рассчитаться со своими долгами. Монарх решает женить своего наследника Феликса на дочке крупного американского магната. Но выясняется, что у миллиардера есть свои планы на этот счет.

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Завещание принцессы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 апреля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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