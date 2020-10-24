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Разве можно мечтать о большем 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Разве можно мечтать о большем
Киноафиша Сериалы Разве можно мечтать о большем Сезоны Сезон 1

Разве можно мечтать о большем 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Разве можно мечтать о большем»

В 1 сезоне сериала «Разве можно мечтать о большем» Ксюша работает медсестрой и готовится уехать за рубеж со своим возлюбленным. Однако планы рушатся, когда девушке становится известно о тяжелом заболевании ее матери. В одночасье Ксения остается без работы, крыши над головой и поддержки со стороны любимого мужчины. Ей приходится срочно искать средства для того, чтобы вылечить маму. В это время девушке поступает предложение пойти работать сиделкой в дом состоятельной вдовы. Ксения без раздумий соглашается. Первое время обитатели роскошного дома вызывают в молодой медсестре откровенный ужас... 

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Список серий 1-го сезона сериала «Разве можно мечтать о большем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2020
График выхода всех сериалов
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