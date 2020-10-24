В 1 сезоне сериала «Разве можно мечтать о большем» Ксюша работает медсестрой и готовится уехать за рубеж со своим возлюбленным. Однако планы рушатся, когда девушке становится известно о тяжелом заболевании ее матери. В одночасье Ксения остается без работы, крыши над головой и поддержки со стороны любимого мужчины. Ей приходится срочно искать средства для того, чтобы вылечить маму. В это время девушке поступает предложение пойти работать сиделкой в дом состоятельной вдовы. Ксения без раздумий соглашается. Первое время обитатели роскошного дома вызывают в молодой медсестре откровенный ужас...