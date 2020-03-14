В 1 сезоне сериала «С тобой хочу я быть всегда» Антонина работает медсестрой в небольшом городе. У нее есть свой кабинет физиотерапии. Однако внезапно женщина вынуждена приостановить свою деятельность. В это же время мужа ее беременной дочери увольняют с работы. Финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, и Тоня соглашается на место сиделки. Она заботится о директоре местной фабрики, который недавно пережил инсульт. Спустя некоторое время женщина понимает, что жизнь мужчины находится в серьезной опасности. И дело здесь не в болезни. Кто-то хочет извести его, преследуя корыстные цели...