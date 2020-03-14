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С тобой хочу я быть всегда 2019 - 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала С тобой хочу я быть всегда
Киноафиша Сериалы С тобой хочу я быть всегда Сезоны Сезон 1

С тобой хочу я быть всегда 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «С тобой хочу я быть всегда»

В 1 сезоне сериала «С тобой хочу я быть всегда» Антонина работает медсестрой в небольшом городе. У нее есть свой кабинет физиотерапии. Однако внезапно женщина вынуждена приостановить свою деятельность. В это же время мужа ее беременной дочери увольняют с работы. Финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, и Тоня соглашается на место сиделки. Она заботится о директоре местной фабрики, который недавно пережил инсульт. Спустя некоторое время женщина понимает, что жизнь мужчины находится в серьезной опасности. И дело здесь не в болезни. Кто-то хочет извести его, преследуя корыстные цели...

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Список серий 1-го сезона сериала «С тобой хочу я быть всегда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2020
График выхода всех сериалов
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