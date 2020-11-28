Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Самый лучший муж 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Самый лучший муж
Киноафиша Сериалы Самый лучший муж Сезоны Сезон 1

Самый лучший муж 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самый лучший муж»

В 1 сезоне сериала «Самый лучший муж» в центре событий – молодая женщина по имени Любовь. Несмотря на то, что большинство ее подруг уже вышли замуж и родили детей, Люба упорно ждет своего единственного. Она хочет познать настоящую любовь и не соглашается на меньшее. Многие парни из деревни пытались добиться расположения красавицы, но она оставалась непреклонна. Один только избалованный мажор Леонид Куркулев не намерен сдаваться. Тетя Ира, которая воспитывала Любу вместо матери, когда-то заняла у его отца большую сумму денег и никак не может рассчитаться. Леонид уверен, что этот вопрос можно уладить при помощи ее племянницы... 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Самый лучший муж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2020
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше