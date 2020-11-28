В 1 сезоне сериала «Самый лучший муж» в центре событий – молодая женщина по имени Любовь. Несмотря на то, что большинство ее подруг уже вышли замуж и родили детей, Люба упорно ждет своего единственного. Она хочет познать настоящую любовь и не соглашается на меньшее. Многие парни из деревни пытались добиться расположения красавицы, но она оставалась непреклонна. Один только избалованный мажор Леонид Куркулев не намерен сдаваться. Тетя Ира, которая воспитывала Любу вместо матери, когда-то заняла у его отца большую сумму денег и никак не может рассчитаться. Леонид уверен, что этот вопрос можно уладить при помощи ее племянницы...