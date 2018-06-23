В 1 сезоне сериала «Мишель» Мишель никогда не видела своего отца. А ведь именно благодаря ему она получила такое красивое имя. Мужчину схватили сотрудники правоохранительных органов незадолго до свадебной церемонии, обвинив в преступлении, которого он не совершал. Теперь сама Мишель собирается замуж. Но история повторяется снова – перед бракосочетанием ее жених становится главным подозреваемым в убийстве. Мать настаивает на том, чтобы дочь уехала в столицу к ее приятельнице Эмме. Та тепло встречает молодую девушку. Мишель даже не подозревает, что она оказалась в доме у Эммы не просто так...