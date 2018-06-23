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Мишель 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мишель
Киноафиша Сериалы Мишель Сезоны Сезон 1

Мишель 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мишель»

В 1 сезоне сериала «Мишель» Мишель никогда не видела своего отца. А ведь именно благодаря ему она получила такое красивое имя. Мужчину схватили сотрудники правоохранительных органов незадолго до свадебной церемонии, обвинив в преступлении, которого он не совершал. Теперь сама Мишель собирается замуж. Но история повторяется снова – перед бракосочетанием ее жених становится главным подозреваемым в убийстве. Мать настаивает на том, чтобы дочь уехала в столицу к ее приятельнице Эмме. Та тепло встречает молодую девушку. Мишель даже не подозревает, что она оказалась в доме у Эммы не просто так...

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Список серий 1-го сезона сериала «Мишель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 июня 2018
График выхода всех сериалов
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