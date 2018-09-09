Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

На качелях судьбы 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На качелях судьбы
Киноафиша Сериалы На качелях судьбы Сезоны Сезон 1

На качелях судьбы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «На качелях судьбы»

В 1 сезоне сериала «На качелях судьбы» Катерина узнала, что супруг изменяет ей. Она не готова смириться с предательством мужа даже ради дочери Оксаны. Героиня твердо намерена развестись. Алексей всеми силами пытается наладить отношения с супругой, убеждая, что она ошибается. Однако мужчина вынужден покинуть семью. Не в силах справиться с разрывом, он отправляется на тяжелую работу в горы. Катя отчаянно хочет начать жизнь заново. За ней тут же принимается ухаживать давний приятель Феликс, который много лет безответно влюблен в Катю. Героиня изо всех сил пытается забыть мужа, но у нее ничего не выходит.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «На качелях судьбы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 сентября 2018
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше