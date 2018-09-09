В 1 сезоне сериала «На качелях судьбы» Катерина узнала, что супруг изменяет ей. Она не готова смириться с предательством мужа даже ради дочери Оксаны. Героиня твердо намерена развестись. Алексей всеми силами пытается наладить отношения с супругой, убеждая, что она ошибается. Однако мужчина вынужден покинуть семью. Не в силах справиться с разрывом, он отправляется на тяжелую работу в горы. Катя отчаянно хочет начать жизнь заново. За ней тут же принимается ухаживать давний приятель Феликс, который много лет безответно влюблен в Катю. Героиня изо всех сил пытается забыть мужа, но у нее ничего не выходит.