В 1 сезоне сериала «Нарисованное счастье» накануне праздника по случаю 20-летия со дня свадьбы Лера узнала, что супруг изменял ей. Уже долгое время Антон вел двойную жизнь, о чем его супруга даже не догадывалась. Они крупно ссорятся. Однако женщина не намерена скорбеть о своей трудной женской доле и сидеть сложа руки. Собрав волю в кулак, Валерия вышла на работу, где встретила обаятельного мужчину по имени Георгий. Очень быстро она поняла – они буквально созданы, чтобы быть вместе. По счастью, Георгий ответил Лере взаимностью. Однако на пути влюбленных встретится немало препятствий.