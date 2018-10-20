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Нарисованное счастье 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нарисованное счастье
Киноафиша Сериалы Нарисованное счастье Сезоны Сезон 1

Нарисованное счастье 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Нарисованное счастье»

В 1 сезоне сериала «Нарисованное счастье» накануне праздника по случаю 20-летия со дня свадьбы Лера узнала, что супруг изменял ей. Уже долгое время Антон вел двойную жизнь, о чем его супруга даже не догадывалась. Они крупно ссорятся. Однако женщина не намерена скорбеть о своей трудной женской доле и сидеть сложа руки. Собрав волю в кулак, Валерия вышла на работу, где встретила обаятельного мужчину по имени Георгий. Очень быстро она поняла – они буквально созданы, чтобы быть вместе. По счастью, Георгий ответил Лере взаимностью. Однако на пути влюбленных встретится немало препятствий.

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Список серий 1-го сезона сериала «Нарисованное счастье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2018
График выхода всех сериалов
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