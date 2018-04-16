В 1 сезоне сериала «Наследница поневоле» студентка София мечтает отправиться в Турцию на археологические раскопки вместе со своим молодым преподавателем. Девушка безумно влюблена в Игоря Святославовича и уверена, что именно там он ответит ей взаимностью. Соня наивно грезит о совместной жизни с мужчиной, но пока лишь тайно вздыхает о нем во время лекций. В свободное от занятий время героиня работает в этнографическом парке. Однажды туда прибывает коронованная особа из Швеции в сопровождении внука российского миллиардера. Соня начинает развлекать именитых гостей, даже не подозревая, что творится неподалеку от нее...