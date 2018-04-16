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Наследница поневоле 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наследница поневоле
Киноафиша Сериалы Наследница поневоле Сезоны Сезон 1

Наследница поневоле 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Наследница поневоле»

В 1 сезоне сериала «Наследница поневоле» студентка София мечтает отправиться в Турцию на археологические раскопки вместе со своим молодым преподавателем. Девушка безумно влюблена в Игоря Святославовича и уверена, что именно там он ответит ей взаимностью. Соня наивно грезит о совместной жизни с мужчиной, но пока лишь тайно вздыхает о нем во время лекций. В свободное от занятий время героиня работает в этнографическом парке. Однажды туда прибывает коронованная особа из Швеции в сопровождении внука российского миллиардера. Соня начинает развлекать именитых гостей, даже не подозревая, что творится неподалеку от нее...

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Наследница поневоле» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 апреля 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 апреля 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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