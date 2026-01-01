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Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Король Талсы
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Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
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Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку
Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения
Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки
«Невский» — крепкий середнячок, но вот этот сериал с Паламарчуком — высший пилотаж: «Кинопоиск» не зря отправил его в топ-250 лучших
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)
«Мастера Маргариту» и самого Локшина легендарный литературовед Жаринов сровнял с землей: «Режиссер снял какую-то шнягу»
Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
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