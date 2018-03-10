В 1 сезоне сериала «Новый муж» у профессора Владимира серьезные проблемы с алкоголем. Напившись, он часто поднимает руку на свою супругу Тамару. Их дочь Анастасия совсем забросила учебу. Тома никому не говорит о том, какой ужас происходит в их семье, даже матери своего мужа. Но однажды женщине приходится рассказать обо всем бывшему военному Евгению Ильину, который теперь работает директором в Настиной школе. Он давно симпатизировал матери своей ученицы, но Тома не могла ответить ему взаимностью. После очередного скандала с супругом героиня забрала дочь и ушла из дома. Тома хочет развестись.