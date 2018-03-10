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Новый муж 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Новый муж
Киноафиша Сериалы Новый муж Сезоны Сезон 1

Новый муж 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Новый муж»

В 1 сезоне сериала «Новый муж» у профессора Владимира серьезные проблемы с алкоголем. Напившись, он часто поднимает руку на свою супругу Тамару. Их дочь Анастасия совсем забросила учебу. Тома никому не говорит о том, какой ужас происходит в их семье, даже матери своего мужа. Но однажды женщине приходится рассказать обо всем бывшему военному Евгению Ильину, который теперь работает директором в Настиной школе. Он давно симпатизировал матери своей ученицы, но Тома не могла ответить ему взаимностью. После очередного скандала с супругом героиня забрала дочь и ушла из дома. Тома хочет развестись.

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Список серий 1-го сезона сериала «Новый муж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2018
График выхода всех сериалов
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