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Живой 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Живой
Киноафиша Сериалы Живой Сезоны Сезон 1

Живой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Живой»

В 1 сезоне сериала «Живой» успешный журналист крупного издания Олег Сорокин узнает о существовании могущественного преступного синдиката. Он начинает собственное расследование и понимает, что кто-то расправляется с самыми богатыми людьми страны, присваивая их огромные состояния. Только вот никто из коллег и читателей Олега не относится к его доводам серьезно. Статью принимают за очередную газетную утку, а полиция отказывается искать «вымышленных» преступников. Но собственная теория помогает Сорокину вычислить следующую жертву. Он решает во что бы то ни стало самостоятельно спасти бизнесмена, оказавшегося под ударом.

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Живой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 апреля 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 апреля 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 апреля 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
9 апреля 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 апреля 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
10 апреля 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
10 апреля 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
11 апреля 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
11 апреля 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
12 апреля 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
12 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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