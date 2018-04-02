В 1 сезоне сериала «Живой» успешный журналист крупного издания Олег Сорокин узнает о существовании могущественного преступного синдиката. Он начинает собственное расследование и понимает, что кто-то расправляется с самыми богатыми людьми страны, присваивая их огромные состояния. Только вот никто из коллег и читателей Олега не относится к его доводам серьезно. Статью принимают за очередную газетную утку, а полиция отказывается искать «вымышленных» преступников. Но собственная теория помогает Сорокину вычислить следующую жертву. Он решает во что бы то ни стало самостоятельно спасти бизнесмена, оказавшегося под ударом.