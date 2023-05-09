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Катюша 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Катюша
Киноафиша Сериалы Катюша Сезоны Сезон 1

Катюша 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Катюша»

В 1 сезоне сериала «Катюша» действие происходит в 1944 году. Советский Союз охвачен Великой Отечественной войной. Во время одного из нападений бойцы советской армии обнаружили неподалеку от линии фронта солдата, который лишился памяти. Проверка специалистов Особого отдела показала, что это разведчик Егор Петров, который ушел на задание около семи дней назад. Все члены его команды пропали без вести. Петров возглавил инженерно-санитарную роту, которую окрестили «собачьей», поскольку там служат инструкторы со своими собаками. Руководитель женского взвода капитан Голикова недовольна появлением Егора. И небезосновательно.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Катюша» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 мая 2023
График выхода всех сериалов
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