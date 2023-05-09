В 1 сезоне сериала «Катюша» действие происходит в 1944 году. Советский Союз охвачен Великой Отечественной войной. Во время одного из нападений бойцы советской армии обнаружили неподалеку от линии фронта солдата, который лишился памяти. Проверка специалистов Особого отдела показала, что это разведчик Егор Петров, который ушел на задание около семи дней назад. Все члены его команды пропали без вести. Петров возглавил инженерно-санитарную роту, которую окрестили «собачьей», поскольку там служат инструкторы со своими собаками. Руководитель женского взвода капитан Голикова недовольна появлением Егора. И небезосновательно.