В 1 сезоне сериала «Таежный детектив» следователь Алексей Ярцев получает неожиданное и не самое приятное назначение. Из большого города подполковника МВД отправляют служить в отделение полиции маленького сибирского поселения Лесногорск. Мужчина уверен, что надолго он тут не задержится. У Леши есть амбициозные карьерные планы, а «ссылку» в тайгу он воспринимает как временный отдых. Тем более, одна из коллег оказывается настоящей красавицей. Но отдохнуть и пофлиртовать мужчине не удается. Кто-то убивает местного лесника, причем версия о случайном бытовом преступлении быстро отпадает.