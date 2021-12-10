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Таежный детектив 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Таежный детектив
Киноафиша Сериалы Таежный детектив Сезоны Сезон 1

Таежный детектив 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Таежный детектив»

В 1 сезоне сериала «Таежный детектив» следователь Алексей Ярцев получает неожиданное и не самое приятное назначение. Из большого города подполковника МВД отправляют служить в отделение полиции маленького сибирского поселения Лесногорск. Мужчина уверен, что надолго он тут не задержится. У Леши есть амбициозные карьерные планы, а «ссылку» в тайгу он воспринимает как временный отдых. Тем более, одна из коллег оказывается настоящей красавицей. Но отдохнуть и пофлиртовать мужчине не удается. Кто-то убивает местного лесника, причем версия о случайном бытовом преступлении быстро отпадает.

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Список серий сериала Таежный детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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