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Вторая жизнь Евы 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вторая жизнь Евы
Киноафиша Сериалы Вторая жизнь Евы Сезоны Сезон 1

Вторая жизнь Евы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вторая жизнь Евы»

В 1 сезоне сериала «Вторая жизнь Евы» главная героиня приезжает в Киев из родного захолустного городка, чтобы показать свою научную работу известному ученому-филологу. Но уже на вокзале у Евы начинаются неожиданные неприятности. В ней почему-то узнают супругу известного бизнесмена Влада Бельского – Лану. Выясняется, что женщина после серьезной аварии лежит в коме, но ее мужу об этом не сообщают, чтобы лишний раз его не расстраивать. Еву просят временно сыграть роль Ланы, и та из жалости соглашается на эту аферу. Только вот, несмотря на практически идентичную внешность, характеры у «близняшек» оказываются совсем разные.

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вторая жизнь Евы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 августа 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 августа 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 августа 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 августа 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 августа 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 августа 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 августа 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2017
График выхода всех сериалов
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