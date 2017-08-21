В 1 сезоне сериала «Вторая жизнь Евы» главная героиня приезжает в Киев из родного захолустного городка, чтобы показать свою научную работу известному ученому-филологу. Но уже на вокзале у Евы начинаются неожиданные неприятности. В ней почему-то узнают супругу известного бизнесмена Влада Бельского – Лану. Выясняется, что женщина после серьезной аварии лежит в коме, но ее мужу об этом не сообщают, чтобы лишний раз его не расстраивать. Еву просят временно сыграть роль Ланы, и та из жалости соглашается на эту аферу. Только вот, несмотря на практически идентичную внешность, характеры у «близняшек» оказываются совсем разные.