В 1 сезоне сериала «Березовая роща» действие происходит в 1985 году. Молодая провинциальная девушка Татьяна Катаева оканчивает факультет иностранных языков и находит свою первую работу. Вчерашнюю студентку приглашают обучать языкам внука известного профессора и партийного работника Забелина. Мальчик оказывается способным учеником, хозяин и его супруга тепло принимают Таню в своем загородном коттедже. Она погружается в новый для нее мир «коммунистического рая»: светских раутов, прислуги и заграничных командировок. Но идиллия прерывается трагедией: гуляя вечером возле дома, Таня становится свидетельницей убийства.