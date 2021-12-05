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Березовая роща 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Березовая роща
Киноафиша Сериалы Березовая роща Сезоны Сезон 1

Березовая роща 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Березовая роща»

В 1 сезоне сериала «Березовая роща» действие происходит в 1985 году. Молодая провинциальная девушка Татьяна Катаева оканчивает факультет иностранных языков и находит свою первую работу. Вчерашнюю студентку приглашают обучать языкам внука известного профессора и партийного работника Забелина. Мальчик оказывается способным учеником, хозяин и его супруга тепло принимают Таню в своем загородном коттедже. Она погружается в новый для нее мир «коммунистического рая»: светских раутов, прислуги и заграничных командировок. Но идиллия прерывается трагедией: гуляя вечером возле дома, Таня становится свидетельницей убийства.

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Список серий 1-го сезона сериала «Березовая роща» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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