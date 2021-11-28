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Крылья бабочки 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крылья бабочки
Киноафиша Сериалы Крылья бабочки Сезоны Сезон 1

Крила метелика 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Крылья бабочки»

В 1 сезоне сериала «Крылья бабочки» подростки Элис и Денис знакомятся на улице и без памяти влюбляются друг в друга. Но на пути современных Ромео и Джульетты встает неожиданное препятствие. Выясняется, что в том же самом дворе много лет назад познакомились и их родители. Мать девушки Лиза и отец парня Дмитрий страстно любили друг друга, но им пришлось расстаться. Их друзья обманом настроили влюбленных друг против друга. Однако у судьбы другие планы. Теперь разлученным Диме и Лизе придется встретиться вновь.

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Список серий сериала Крылья бабочки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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