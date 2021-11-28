В 1 сезоне сериала «Крылья бабочки» подростки Элис и Денис знакомятся на улице и без памяти влюбляются друг в друга. Но на пути современных Ромео и Джульетты встает неожиданное препятствие. Выясняется, что в том же самом дворе много лет назад познакомились и их родители. Мать девушки Лиза и отец парня Дмитрий страстно любили друг друга, но им пришлось расстаться. Их друзья обманом настроили влюбленных друг против друга. Однако у судьбы другие планы. Теперь разлученным Диме и Лизе придется встретиться вновь.