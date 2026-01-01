Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Кумир

Основные места съемок сериала Кумир

  • Лос-Анджелес, Калифорния, США

Где снимали известные сцены

Сцены в клубе Тедро.
Bootsy Bellows — 9229 Sunset, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Вест-Голливуд, Калифорния, США
Бел-Эйр, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Даты съемок сериала Кумир

  • Ноябрь 2021 - Сентябрь 2022
