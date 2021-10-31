В 1 сезоне 1 серии сериала «Кентервильское привидение» сэр Саймон де Кентервиль 20 лет блуждал по своему пустому дому. Но тут миллиардер из США по имени Хирам Отис решил приобрести особняк в Англии. Призрак с наслаждением готовится к встрече.
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