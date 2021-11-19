В 1 сезоне 2 серии сериала «Черта» по возвращении домой после миссии, члены команды выступили с обвинением в адрес своего руководителя Эдварда Галлахера. Командир подозревается в нескольких преступлениях, в том числе, в убийстве военнопленного.
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