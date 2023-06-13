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Валюша 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Валюша
Киноафиша Сериалы Валюша Сезоны Сезон 1

Валюша 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Валюша»

В 1 сезоне сериала «Валюша» в богатом доме Корецких работает опытная помощница по хозяйству и няня Валентина. Хозяева уважают женщину, дети любят ее, а коллеги – слушаются. Кроме того, у Вали начинает налаживаться и личная жизнь. За ней ухаживает обаятельный мужчина Аркадий. Однако счастье женщины оказывается зыбким. Неожиданно ее разыскивает бывший супруг Валерий. Он знает о ее прошлом нечто такое, о чем ни в коем случае не должны услышать ее работодатели. Мужчина начинает шантажировать Валентину.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Валюша» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 июня 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
15 июня 2023
График выхода всех сериалов
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