В 1 сезоне сериала «Шаляпин» простой парнишка Федя из крестьянской семьи приезжает покорять столицу. За душой у него ни гроша, зато есть огромный музыкальный талант и мощный голос. Преодолевая множество испытаний, он становится настоящей звездой оперного театра и кумиром миллионов зрителей – Федором Шаляпиным. Однако красивая жизнь и популярность даются мужчине нелегко. Его собственное личное счастье постоянно ускользает, а судьба ставит его перед непростым выбором между двумя любимыми женщинами.