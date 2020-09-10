В 1 сезоне 4 серии сериала «Незаконченный круг любви» босс сообщает Кадиру о том, что ему нужно отправиться на место происшествия, которое расположено в лесу. Неизвестные преступники убили молодого человека и скрылись. Кадир изумлен.
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