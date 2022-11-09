Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Зверополис+ 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зверополис+
Киноафиша Сериалы Зверополис+ Сезоны Сезон 1

Zootopia+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зверополис+»

В 1 сезоне сериала «Зверополис+» в семействе кроликов случается переполох. Старшая дочка фермеров Бонни и Стю решает покинуть отчий дом и стать полицейским в большом городе. Но пока родные провожают блудную дочку, за ней незаметно увязывается один из многочисленных младших братьев. В это время хорек Дюк попадает за решетку за очередное ограбление. Гепард Когтяузер пытается пройти прослушивание для нового реалити-шоу. Опоссум Фру-Фру вместе со своими сестричками сияет на экране. Землеройка мистер Биг выдает любимую дочь замуж и ностальгирует по ушедшей юности, а ленивцы Флеш и Присцилла отправляются на очень долгое свидание.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Зверополис+ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Хопп на борту Hopp on Board
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2022
Настоящие грызуны из Маленькой Грызуляндии The Real Rodents of Little Rodentia
Сезон 1 Серия 2
9 ноября 2022
Герцог: Мюзикл Duke the Musical
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2022
Крестный отец невесты The Godfather of the Bride
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2022
Итак, вы думаете, что можете прыгать So You Think You Can Prance
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2022
Ужин Раш Dinner Rush
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2022
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше