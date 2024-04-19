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Спайдервик: Хроники 2024, 1 сезон
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Спайдервик: Хроники
Сезоны
Сезон 1
The Spiderwick Chronicles
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
19 апреля 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 8 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.3
IMDb
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Список серий сериала Спайдервик: Хроники
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Добро пожаловать в Спайдервик
Welcome to Spiderwick
Сезон 1
Серия 1
19 апреля 2024
Полевой путеводитель по фантастическому миру вокруг вас
The Field Guide to the Fantastical World Around You
Сезон 1
Серия 2
19 апреля 2024
Я выживу
I Will Survive
Сезон 1
Серия 3
19 апреля 2024
На вкус как курица
Tastes Like Chicken
Сезон 1
Серия 4
19 апреля 2024
Сон в летнюю ночь
A Midsummer's Daydream
Сезон 1
Серия 5
19 апреля 2024
1028 Зубов
1028 Teeth
Сезон 1
Серия 6
19 апреля 2024
Полевой путеводитель по Джареду Грейсу
The Field Guide to Jared Grace
Сезон 1
Серия 7
19 апреля 2024
Гнев Малгарата
The Wrath of Mulgarath
Сезон 1
Серия 8
19 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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