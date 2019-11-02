В 1 сезоне 2 серии сериала «Живая вода» брат Александра Андрей ведет бухгалтерию фермы. Он хочет избавиться от Ольги. Сын Ольги начинает дружить с одноклассницей Катей. Он замечает, что Андрей изменяет Юле. Местные верят в существование лешего.
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