В 1 сезоне 1 серии сериала «Сшиватель» чудовищное событие в многоквартирном доме заставляет инспекторов Бакстер, Роуза и Эдмондс приступить к расследованию. Убийца сообщает, что в его списке есть еще шесть человек, которым грозит скорая смерть.
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