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Дура 2021 3 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 6 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 2 6 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 3 6 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 4 6 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Дура» Вика ссорится с Аркадием и выбрасывает его вещи. Катя стесняется ехать на студию телевизионной лотереи за своим выигрышем. Саныч угрожает Аркадию. Тот признается, что собирается жениться на Кате ради денег.

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