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Удивительные животные 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Удивительные животные
Киноафиша Сериалы Удивительные животные Сезоны Сезон 2

Animal 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Удивительные животные»

Во 2 сезоне сериала «Удивительные животные» погружение в мир самых поразительных существ на планете продолжается. Авторы проекта освещают неизвестные ранее стороны жизни представителей животного мира. Зрители узнают, как звери демонстрируют нежность друг к другу, распознают опасность, заботятся о потомстве, воспитывают детенышей, а также как ведут себя в чрезвычайных ситуациях и что заставляет их проявлять жестокость. Каждый день они, подобно людям, учатся чему-то новому и осваивают сложную науку выживания в дикой среде. У многих из них не так уж мало общего с представителями цивилизованного общества.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Удивительные животные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Приматы Apes
Сезон 2 Серия 1
18 марта 2022
Хищные птицы Birds of Prey
Сезон 2 Серия 2
18 марта 2022
Медведи Bears
Сезон 2 Серия 3
18 марта 2022
Дельфины Dolphins
Сезон 2 Серия 4
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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