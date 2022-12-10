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Задача трех тел 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Задача трех тел
Киноафиша Сериалы Задача трех тел Сезоны Сезон 1

San Ti
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 8 часов 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Задача трех тел»

В 1 сезоне сериала «Задача трех тел» Китай переживает последствия тяжелой «культурной революции». Во время работы над секретным военным проектом во Вселенную был отправлен сигнал. Так специалисты надеялись выйти на контакт с инопланетянами. Послание получили представители цивилизации, которая находится на грани вымирания. Они собираются захватить Землю, и людям становится известно об этом. Человечество разделилось на два лагеря. Одни готовы поддержать пришельцев, а вторые намерены сразиться с ними.

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Задача трех тел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 января 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 января 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 февраля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 февраля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
4 марта 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
11 марта 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
18 марта 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
25 марта 2023
Episode 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Episode 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Episode 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
График выхода всех сериалов
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