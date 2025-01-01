«Я уже пересмотрел это раз 10»: новый отрывок 5 сезона «Очень странных дел» от Netflix свел фанатов с ума — 58 секунд счастья

Что на самом деле произошло с Женей и его дочкой в финале «Бара "Один звонок"»: объясняем без загадок

Дин Винчестер не такой уж и герой: в Сети уверены, что он — лицемер и уже нашли, где в «Сверхъестественном» это заметнее всего

Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)

Робин Гуд из Одессы или выдумка Рязанова? был ли на самом деле прообраз Деточкина из «Берегись автомобиля»

Из «Гарри Поттера и философского камня» вырезали столько всего, что хватит на отдельный фильм: и сериал от HBO просто обязан это исправить

За душу берет не только «Москва слезам не верит»: ИИ подобрал для вас еще 5 похожих фильмов СССР – у всех оценки не ниже 8.1

«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном

«Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле

«В пятницу завершим 1-й, в понедельник начнём 2-й»: почему создатели «Гарри Поттера» спешат со свежим сезоном – подсказка в «Очень странных делах»