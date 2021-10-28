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Придуманное счастье 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Придуманное счастье
Киноафиша Сериалы Придуманное счастье Сезоны Сезон 1

Придуманное счастье 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Придуманное счастье»

В 1 сезоне сериала «Придуманное счастье» Екатерина счастлива в браке. У нее есть любящий муж Леша и красавица-дочка Даша. Кроме того, в семье предостаточно денег. Вот только за этой безмятежной маской скрывается драма. Оказывается, супруг почти не бывает дома, отдавая все силы работе и совсем не уделяя времени жене. После одного из скандалов женщина находит утешение в объятиях другого – своего бывшего возлюбленного Игоря. Она долго сомневается, но в итоге решает уйти к нему. Вот только у судьбы оказываются другие планы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Придуманное счастье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2021
График выхода всех сериалов
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