He Rides Again
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Filming Locations: He Rides Again
Los Angeles, California, USA
Iconic scenes & Locations
As the home and residence of Mickey As the home and residence of Mickey Haller.Haller.
5201 El Mirador Dr, Los Angeles, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
driving scene
Mariachi Plaza, Corner of 1st St and Boyle Ave, Los Angeles, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
As Trevor Elliots's Malibu home and murder scene
5046 Carbon Beach Terrace, Malibu, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
As courthouse exterior.
Department of Water and Power, 111 N. Hope St, Los Angeles, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
As the PARALAX Rooftop basketball court scenes with Trevor Elliots
Marriott Hotel - 4100 Admiralty Way, Marina del Rey, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Location
Los Angeles County, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roof top terrace, Mickey meets Trevor for the first time.
Marina del Rey Marriott, 4100 Admiralty Way, Marina del Rey, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
