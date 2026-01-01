Menu
Kinoafisha TV Shows He Rides Again Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: He Rides Again

  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

As the home and residence of Mickey As the home and residence of Mickey Haller.Haller.
5201 El Mirador Dr, Los Angeles, California, USA
driving scene
Mariachi Plaza, Corner of 1st St and Boyle Ave, Los Angeles, California, USA
As Trevor Elliots's Malibu home and murder scene
5046 Carbon Beach Terrace, Malibu, California, USA
As courthouse exterior.
Department of Water and Power, 111 N. Hope St, Los Angeles, California, USA
As the PARALAX Rooftop basketball court scenes with Trevor Elliots
Marriott Hotel - 4100 Admiralty Way, Marina del Rey, California, USA
Location
Los Angeles County, California, USA
Roof top terrace, Mickey meets Trevor for the first time.
Marina del Rey Marriott, 4100 Admiralty Way, Marina del Rey, California, USA
