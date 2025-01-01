«Я уже пересмотрел это раз 10»: новый отрывок 5 сезона «Очень странных дел» от Netflix свел фанатов с ума — 58 секунд счастья

Дин Винчестер не такой уж и герой: в Сети уверены, что он — лицемер и уже нашли, где в «Сверхъестественном» это заметнее всего

«Ганнибал» вернется с новым сезоном? Фанаты ждут Миккельсена в новой версии «Молчания ягнят»

Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)

Разочаровали «Алиса» и «Горыныч»? Не только вас: военная драма стала лучшим фильмом 2025 года, хотя собрала меньше

«В пятницу завершим 1-й, в понедельник начнём 2-й»: почему создатели «Гарри Поттера» спешат со свежим сезоном – подсказка в «Очень странных делах»

«Ляпай уверенно. Это называется...»: только фанаты «Москва слезам не верит» продолжат 5 цитат из фильма (тест)

«Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле

«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном

Приказали «наверху»: Михалкову пришлось переделывать «Рабу любви» с нуля — как комедия превратилась в драму