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Киноафиша Сериалы Реальная история Сезоны Сезон 1 Серия 6

Реальная история 2021 6 серия 1 сезон

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1 глава. Король комедии
Сезон 1 / Серия 1 24 ноября 2021
2 глава. Заварушка по-гречески
Сезон 1 / Серия 2 24 ноября 2021
3 глава. Круг почета
Сезон 1 / Серия 3 24 ноября 2021
4 глава. Мы должны быть вместе
Сезон 1 / Серия 4 24 ноября 2021
5 глава. Без обид
Сезон 1 / Серия 5 24 ноября 2021
6 глава. Ради семьи
Сезон 1 / Серия 6 24 ноября 2021
7 глава. ...Словно Каин Авеля
Сезон 1 / Серия 7 24 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Реальная история» брат отчаянно стремится защитить главного героя. Джин понимает, что стал пешкой в чужой игре. После довольно эмоционального разговора в ресторане Кид делает совершенно неожиданные выводы.

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