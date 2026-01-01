Постеры сериала «Странный детектив»

Хоть и детектив, но и юмор на пятерку: этот фильм 90-х просто обожаю — взяли лучшее от Гайдая

Спустя 31 год это культовое аниме наконец получит перезапуск: новый сериал уже анонсировали — что известно?

Пока вы смотрели в другую сторону, немецкий Netflix выдавал шедевры: эти 3 детективных сериала точно стоит посмотреть

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»