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Перси Джексон и Олимпийцы 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Перси Джексон и Олимпийцы
Киноафиша Сериалы Перси Джексон и Олимпийцы Сезоны Сезон 1

Percy Jackson and the Olympians
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

В 1-м сезоне сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» в центре событий оказывается обычный школьник по имени Перси, сын одинокой женщины Салли Джексон. Мальчик считает, что его отец попросту бросил семью, но когда ему исполняется 12 лет, выясняется, что папа не мог растить его, потому что он – самый настоящий древнегреческий бог. Сам Перси – человек лишь наполовину, у него есть божественные способности от отца Посейдона, поэтому теперь он находится в большой опасности и не может больше жить в обычном мире. Но его новообретенный дядя – верховный бог Зевс – обвиняет мальчика в похищении своего главного оружия – метательных молний.

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Список серий сериала Перси Джексон и Олимпийцы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Я случайно испарил своего учителя по алгебре I Accidentally Vaporize My Pre-Algebra Teacher
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2023
Я стал верховным повелителем ванной комнаты I Become Supreme Lord of the Bathroom
Сезон 1 Серия 2
19 декабря 2023
Мы посещаем Империю садовых гномов We Visit the Garden Gnome Emporium
Сезон 1 Серия 3
26 декабря 2023
Я погружаюсь в смерть I Plunge to My Death
Сезон 1 Серия 4
2 января 2024
Бог покупает нам чизбургеры A God Buys Us Cheeseburgers
Сезон 1 Серия 5
9 января 2024
Мы берем зебру в Вегас We Take a Zebra to Vegas
Сезон 1 Серия 6
16 января 2024
Мы узнаем правду, вроде как We Find Out the Truth, Sort Of
Сезон 1 Серия 7
23 января 2024
Пророчество сбывается The Prophecy Comes True
Сезон 1 Серия 8
30 января 2024
График выхода всех сериалов
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