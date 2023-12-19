Percy Jackson and the Olympians 2023, season 1

Percy Jackson and the Olympians season 1 poster
Percy Jackson and the Olympians
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 36 minutes
"Percy Jackson and the Olympians" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» в центре событий оказывается обычный школьник по имени Перси, сын одинокой женщины Салли Джексон. Мальчик считает, что его отец попросту бросил семью, но когда ему исполняется 12 лет, выясняется, что папа не мог растить его, потому что он – самый настоящий древнегреческий бог. Сам Перси – человек лишь наполовину, у него есть божественные способности от отца Посейдона, поэтому теперь он находится в большой опасности и не может больше жить в обычном мире. Но его новообретенный дядя – верховный бог Зевс – обвиняет мальчика в похищении своего главного оружия – метательных молний.

Series rating

7.1
Rate 16 votes
7 IMDb

Percy Jackson and the Olympians List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
I Accidentally Vaporize My Pre-Algebra Teacher
Season 1 Episode 1
19 December 2023
I Become Supreme Lord of the Bathroom
Season 1 Episode 2
19 December 2023
We Visit the Garden Gnome Emporium
Season 1 Episode 3
26 December 2023
I Plunge to My Death
Season 1 Episode 4
2 January 2024
A God Buys Us Cheeseburgers
Season 1 Episode 5
9 January 2024
We Take a Zebra to Vegas
Season 1 Episode 6
16 January 2024
We Find Out the Truth, Sort Of
Season 1 Episode 7
23 January 2024
The Prophecy Comes True
Season 1 Episode 8
30 January 2024
