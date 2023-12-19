В 1-м сезоне сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» в центре событий оказывается обычный школьник по имени Перси, сын одинокой женщины Салли Джексон. Мальчик считает, что его отец попросту бросил семью, но когда ему исполняется 12 лет, выясняется, что папа не мог растить его, потому что он – самый настоящий древнегреческий бог. Сам Перси – человек лишь наполовину, у него есть божественные способности от отца Посейдона, поэтому теперь он находится в большой опасности и не может больше жить в обычном мире. Но его новообретенный дядя – верховный бог Зевс – обвиняет мальчика в похищении своего главного оружия – метательных молний.