Сериалы
Перси Джексон и Олимпийцы
Новости
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Проекты студии Pixar, «Аватар 3», «Холодное сердце 3» и другое: что анонсировали на D23
Концепт-арты, тизеры, постеры и синопсисы.
Написать
12 августа 2024 11:33
Уокер Скобелл попадает в лагерь для детей богов в трейлере сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
В ролике показана стычка с Минотавром и сцены с Зевсом в исполнении Лэнса Реддика.
Написать
20 сентября 2023 13:13
Сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» получил дату премьеры и новый тизер
Новая экранизация книжной серии Рика Риордана выйдет на Disney+ в этом году.
Написать
21 августа 2023 14:54
Лин-Мануэль Миранда сыграет Гермеса в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»
Съемки уже идут.
Написать
8 ноября 2022 16:47
Сын Посейдона прибывает в лагерь для полубогов в тизере сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
В ролике знакомят с новым исполнителем главной роли.
Написать
12 сентября 2022 15:14
Звезда «Проекта «Адам» Уокер Скобелл получил титульную роль в сериале «Перси Джексон»
Доступна развернутая характеристика персонажа.
Написать
12 апреля 2022 10:08
Писатель Рик Риордан поделился новостями о съемках сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Команда близка к выбору актеров на главные роли.
Написать
28 февраля 2022 15:46
Disney+ дал добро на производство сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Съемки начнутся уже летом.
Написать
26 января 2022 12:24
