Клуб жен астронавтов 2015, 1 сезон

The Astronaut Wives Club 16+
Премьера сезона 18 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клуб жен астронавтов»

В 1-м сезоне сериала «Клуб жен астронавтов» зрители переносятся в историческую эпоху первых космических полетов. Американская организация НАСА нацелилась на Луну и набирает космонавтов для этой небывалой по масштабам миссии. Счастливчиками становятся семеро парней, лица которых немедленно появляются на всех обложках и телеканалах. Но не меньшая ответственность ложится и на хрупкие плечи их жен. Девушки должны поддерживать своих супругов и ждать их дома во время смертельно опасных путешествий. Они привыкают быть «первыми космическими леди» своего государства, ведь их мужья становятся популярнее президента.

7.2
7.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Клуб жен астронавтов»

Сезон 1
Запуск Launch
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2015
Протокол Protocol
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2015
Режим торможения Retroattitude
Сезон 1 Серия 3
2 июля 2015
Отрыв от Земли Liftoff
Сезон 1 Серия 4
9 июля 2015
Горячая точка Flashpoint
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2015
Вслепую In The Blind
Сезон 1 Серия 6
23 июля 2015
Сближение Rendezvous
Сезон 1 Серия 7
30 июля 2015
Отмена Abort
Сезон 1 Серия 8
6 августа 2015
Темная сторона The Dark Side
Сезон 1 Серия 9
13 августа 2015
Приземление Landing
Сезон 1 Серия 10
20 августа 2015
